Войска РФ восемь раз за сутки атаковали Луганщину авиацией

Оккупанты нанесли ракетный удар по части территории Луганской области находящейся под контролем украинского правительства, семь раз обстреляли регион из ствольной и реактивной артиллерии, дважды атаковали танками. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, добавив, что восемь раз российская армия атаковала регион с воздуха.

Он отметил, что оккупанты осуществляли попытки прорвать оборону ВСУ около 14 населенных пунктов, штурмовали Верхнекаменское, но вынуждены были отойти на предварительно занятые позиции.



«Свою заботу о населении оккупанты демонстрируют безвозмездным хлебом, горячими обедами, которые будут раздавать сегодня в Северодонецке, и возможностью принять душ раз в три месяца. Приезжают какие-то чиновники, которые когда-то считали себя президентами России, обещают отремонтировать школы. Кстати, большинство из которых было отремонтировано за последние три года в рамках «Большого строительства» и других государственных программ поддержки. Так кто же в этих школах будет учиться? В том же Северодонецке состоялся выпускной – «аттестаты лнр» получили пять человек. Россияне уверены в результатах еще несостоявшегося псевдореферендума, хотя ни слова не говорят о зиме. А зачем, если они организуют голосование в начале осени?», - написал Гайдай, напомнив, что систему отопления и котельные в оккупированных войсками РФ городах к отопительному сезону никто не готовит.

Ранее стало известно, что в оккупированном войсками РФ Мариуполе работники горводоканала объявили забастовку из-за невыплаты зарплат.