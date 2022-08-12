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В Мариуполе бастуют работники водоканала – «ДНР» не платит им зарплату

12 августа 2022, 00:19

В Мариуполе бастуют работники водоканала – «ДНР» не платит им зарплату

Прошло всего несколько месяцев с момента полной оккупации Мариуполя, а у группировки «ДНР» уже проблемы с местными коммунальщиками. Работники горводоканала объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. По словам работников, зарплату за май они получили 12 июля.

«Я работник водоканала с 2004 года, придя в мае на предприятие, осознавая всю тяжесть своего труда, работал на скорейшее восстановление водоснабжения в городе. И я, и мои коллеги заслужили своевременную зарплату», - говорит один из сотрудников.

Это не первая забастовка. Просто раньше информацию об этом умалчивали. «Мариупольводоканал» теперь возглавляет Сергей Коваль, который перешел на сторону оккупантов. Ранее он занимал должность главного инженера. Один из рабочих пишет, что именно Коваль ранее пообещал 18 июля выплатить работникам зарплату за июнь в полном объеме. Вместо этого они получили только 30% и обещание о полном погашении задолженности через неделю. Потом срок сдвинулся на 10 августа. А когда наступило 10 августа, им озвучили новую дату - 20 августа.

Зарплаты не платят и в остальных оккупированных городах. А дефицит бюджета компании, в которой на оккупированных территориях якобы числится до 12 тысяч человек, составляет 350 миллионов рублей. Поэтому предприятия вынуждены якобы жить на субсидии от так называемого правительства. Работников «Мариупольводоканала» просят потерпеть до лучших времен, но они готовы продолжать забастовку до тех пор, пока им не выплатят всю задолженность за 4 месяца.

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