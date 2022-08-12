Війська РФ вісім разів за добу атакували Луганщину авіацією

Окупанти завдали ракетного удару по території Луганської області, яка знаходиться під контролем українського уряду, сім разів обстріляли регіон зі ствольної та реактивної артилерії, двічі атакували танками. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, додавши, що вісім разів російська армія атакувала регіон з повітря.

Він зазначив, що окупанти робили спроби прорвати оборону ЗСУ близько 14 населених пунктів, штурмували Верхньокам'янське, але змушені були відійти на попередньо зайняті позиції.



«Свою турботу про населення окупанти демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть сьогодні в Сєвєродонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці. Приїздять якісь високопосадовці, які колись вважали себе президентами рф, обіцяють відремонтувати школи. До речі, більшість з яких була відремонтована за останні три роки у рамках «Великого будівництва» та інших державних програм підтримки. Так хто в цих школах буде вчитися? У тому ж Сєвєродонецьку відбувся випускний – «атестати лнр» отримали п’ять осіб. Росіяни упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча ані слова не кажуть про зиму. А навіщо, якщо голосування вони організовують на початку осені?», - написав Гайдай, нагадавши, що систему опалення та котельні в окупованих військами РФ містах до опалювального сезону ніхто не готує.

Раніше стало відомо, що в окупованому військами РФ Маріуполі працівники міськводоканалу оголосили страйк через невиплату зарплат.