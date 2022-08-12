The Washington Post: Россия контролирует месторождения полезных ископаемых в Украине на 12,4 трлн долларов

В результате полномасштабного вторжения Россия захватила украинские месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 трлн долларов. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на данные канадской аналитической компании SecDev.



При этом отмечается, что часть месторождений были захвачены еще в 2014 году в результате аннексии Крыма.



Согласно данным канадских аналитиков, в настоящий момент Россия контролирует 63% украинских месторождений угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных ископаемых, включая литий.



Также Украина потеряла по одному месторождению стронция, лития, урана, золота и крупный карьер по добыче известняка, ранее использовавшийся для производства стали. В SecDev прогнозируют, что Украина может потерять доступ почти к двум третям своих энергетических и минеральных месторождений.



Кроме того, боевые действия привели к замораживанию многих инвестиционных проектов в энергетическом и горнодобывающем секторах.