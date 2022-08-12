The Washington Post: Росія контролює родовища корисних копалин в Україні на 12,4 трлн доларів

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росія захопила українські родовища корисних копалин на загальну суму 12,4 трлн доларів. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на дані канадської аналітичної компанії SecDev.



При цьому зазначається, що частина родовищ була захоплена ще 2014 року внаслідок анексії Криму.



За даними канадських аналітиків, зараз Росія контролює 63% українських родовищ вугілля, 11% родовищ нафти, 20% родовищ природного газу, 42% родовищ металів та 33% родовищ рідкісноземельних копалин, включаючи літій.



Також Україна втратила по одному родовищу стронцію, літію, урану, золото та великий кар'єр з видобутку вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі. У SecDev прогнозують, що Україна може втратити доступ майже до двох третин своїх енергетичних та мінеральних родовищ.



Крім того, бойові дії призвели до заморожування багатьох інвестиційних проектів в енергетичному та гірничодобувному секторах.