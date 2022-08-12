Украина готовится к любым сценариям на Запорожской АЭС. Вплоть до эвакуации населения

На Запорожской АЭС очень высок уровень угрозы, Министерство внутренних дел Украины готовится к любым сценариям, вплоть до эвакуации населения. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства.



«Адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня он фактически находится не просто в руках врага, но и в руках необразованных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию. Оставшиеся там украинские специалисты частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно, на территории станции сегодня находится военная техника РФ. Все это оценивается как самый высокий уровень угрозы», – отметил Монастырский.



Он подчеркнул, что украинское правительство уже обратилось к МАГАТЭ с тем, чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль за этой атомной электростанцией.