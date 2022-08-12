Україна готується до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС. Включно з евакуацією населення

На Запорізькій АЕС дуже високий рівень загрози, Міністерство внутрішніх справ України готується до будь-яких сценаріїв, включно з евакуацією населення. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє прес-служба відомства.



«Адекватного контролю за діями на Запорізькій АЕС немає. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й у руках неосвічених фахівців, які справді можуть допустити трагедію. Українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози», – наголосив Монастирський.



Він наголосив, що український уряд вже звернувся до МАГАТЕ з тим, щоб ця організація забезпечила належний контроль за атомною електростанцією.