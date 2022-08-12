Детей-переселенцев могут взять в школу без документов

Дети-переселенцы могут продолжить обучение удаленно там, где они учились раньше, если учебное заведение будет работать. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Также такие дети могут учиться очно по месту их временного проживания. Для этого родителям, опекунам или другим законным представителям ребенка необходимо подать заявление в образовательное учреждение, которое обслуживает его нынешнюю территорию проживания.
К заявлению по возможности нужно приложить такие документы:
Кроме того, во время действия военного положения, по возможности, желательно предоставить также один из таких документов:
Если свидетельство о рождении или другие документы ребенка-переселенца утеряны, зачисление в школу возможно и без них.