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Детей-переселенцев могут взять в школу без документов

12 августа 2022, 14:23

Детей-переселенцев могут взять в школу без документов

Дети-переселенцы могут продолжить обучение удаленно там, где они учились раньше, если учебное заведение будет работать. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Также такие дети могут учиться очно по месту их временного проживания. Для этого родителям, опекунам или другим законным представителям ребенка необходимо подать заявление в образовательное учреждение, которое обслуживает его нынешнюю территорию проживания.

К заявлению по возможности нужно приложить такие документы:

  • копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, который удостоверяет личность;
  • оригинал или копию медицинской справки по форме № 086-1/о.

Кроме того, во время действия военного положения, по возможности, желательно предоставить также один из таких документов:

  • справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
  • справку об обращении за защитой в Украине;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита.

Если свидетельство о рождении или другие документы ребенка-переселенца утеряны, зачисление в школу возможно и без них.

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