Дітей-переселенців можуть взяти до школи без документів

Діти-переселенці можуть продовжити навчання віддалено там, де вони навчалися раніше, якщо навчальний заклад працюватиме. Про це повідомили у прес-службі Міносвіти.



Також такі діти можуть навчатися за місцем їх тимчасового проживання. Для цього батькам, опікунам або іншим законним представникам дитини необхідно подати заяву до освітньої установи, яка обслуговує її нинішню територію проживання.



До заяви по можливості слід додати такі документи:

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що засвідчує особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о.

Крім того, під час дії військового стану, по можливості, бажано надати також один із таких документів:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Якщо свідоцтво про народження або інші документи дитини-переселенця загублено, зарахування до школи можливе і без них.