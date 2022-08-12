Опубликованы фото разбитого и разграбленного войсками РФ офиса ФК «Мариуполь»

Сотрудники ФК «Мариуполь» смогли попасть в офис клуба, который попал под обстрел российских оккупантов во время осады Мариуполя. Об этом сообщил вице президент мариупольского футбольного клуба Андрей Санин и опубликовал фото здания.



«Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов. Но ничуть не меньшие убытки нанесли действия российских мародеров внутри здания. Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен», - написал он на своей странице Facebook.



Санин отметил, что не смогли украсть оккупанты, они испортили или уничтожили.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко спрогнозировал, когда появится отопление и остальные коммуникации.