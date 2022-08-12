Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»

Співробітники ФК "Маріуполь" змогли потрапити до офісу клубу, який потрапив під обстріл російських окупантів під час облоги Маріуполя. Про це повідомив віце-президент маріупольського футбольного клубу Андрій Санін і опублікував фото будівлі.



«Будівля та дах офісу отримали декілька прямих влучань російських снарядів. Але нітрохи не менші збитки завдали дії російських мародерів всередині будівлі. Ці варвари не гребують нічим, вони викрутили навіть батареї опалення та електричні розетки зі стін», - написав він на своїй сторінці Facebook.



Санін зазначив, що не змогли вкрасти окупанти, вони зіпсували чи знищили.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко спрогнозував, коли з'явиться опалення та інші комунікації в окупованому місті.