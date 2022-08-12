Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»

12 серпня 2022, 13:43

Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»

Співробітники ФК "Маріуполь" змогли потрапити до офісу клубу, який потрапив під обстріл російських окупантів під час облоги Маріуполя. Про це повідомив віце-президент маріупольського футбольного клубу Андрій Санін і опублікував фото будівлі.

«Будівля та дах офісу отримали декілька прямих влучань російських снарядів. Але нітрохи не менші збитки завдали дії російських мародерів всередині будівлі. Ці варвари не гребують нічим, вони викрутили навіть батареї опалення та електричні розетки зі стін», - написав він на своїй сторінці Facebook.

Санін зазначив, що не змогли вкрасти окупанти, вони зіпсували чи знищили.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко спрогнозував, коли з'явиться опалення та інші комунікації в окупованому місті.

Ще за темою

Місця
Маріуполь
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:25
«ДНР»: Під час обстрілів Донецька та Олександрівки постраждали двоє людей
14:25
«ДНР»: На території шахти в Макіївці поранено двох людей
13:49
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
13:43
Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»
12:51
В окупованому Мелітополі підірвали соратника колаборанта Балицького - мер Федоров
12:37
До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes
11:18
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею перебували понад 100 людей
10:47
В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА
09:18
В окупованому військами РФ Мелітополі сильний вибух - мерія
00:47
Нова версія вибухів у Криму: у Новофедорівці застосували американську вибухівку? ►
23:55
Пожежа та витік аміаку в Донецьку. Маріуполь чекає на зиму без опалення. Головне за день ►
22:52
Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація
22:41
Медведєв приїхав до окупованого Луганська
16:04
У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук
15:57
Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде
Всі новини
15:59
Чи працюють у Донецькій області аптеки, лікарні та банкомати, розповів Кириленко
15:25
«ДНР»: Під час обстрілів Донецька та Олександрівки постраждали двоє людей
15:24
Аварійні бригади енергетиків повернули світло до п'яти населених пунктів Донецької області
14:56
На окуповані території з Псковської області Росії повернуться 60 українців
14:56
РФ до кінця 2022-го року не зможе захопити Донбас — NYT з посиланням на джерела у Білому домі
14:25
«ДНР»: На території шахти в Макіївці поранено двох людей
14:23
Дітей-переселенців можуть взяти до школи без документів
13:49
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
13:48
Україна готується до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС. Включно з евакуацією населення
13:43
Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»
12:51
В окупованому Мелітополі підірвали соратника колаборанта Балицького - мер Федоров
12:37
До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes
12:17
РНБО заявляє, що РФ готує потужну інформаційну кампанію проти Зеленського
11:53
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
11:37
У Херсонській області знищено російський склад боєприпасів – ОК «Південь»
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
12 серпня, 13:49
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
12 серпня, 11:53
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею перебували понад 100 людей
12 серпня, 11:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти