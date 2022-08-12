Аварийные бригады энергетиков вернули свет в пять населенных пунктов Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 4078 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах.



Несмотря на тяжелую ситуацию относительно обстрелов, энергетики смогли провести восстановительные работы в Бахмутской и Торецкой громадах, вернув свет для двух тысяч и 1,2 тысячи семей соответственно. Кроме того, проведены ремонты в Славянской громаде — здесь запитали 480 домохозяйств.



«В настоящее время без электроснабжения остаются 92 населенных пункта на территории области, где энергетики пока не могут работать», — сообщили в энергокомпании.