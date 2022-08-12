Аварійні бригади енергетиків повернули світло до п'яти населених пунктів Донецької області

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у п'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло у будинки 4078 сімей у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах.



Попри важку ситуацію щодо обстрілів, енергетики змогли провести відновлювальні роботи у Бахмутській та Торецькій громадах, повернувши світло для двох тисяч та 1,2 тисячі сімей відповідно. Крім того, проведено ремонти у Слов'янській громаді — тут заживили 480 домогосподарств.



«В цей час без електропостачання залишаються 92 населені пункти на території області, де енергетики поки не можуть працювати», — повідомили в енергокомпанії.