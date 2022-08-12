Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов «О продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».



Соответствующие проекты законов зарегистрированы под номерами 7664 и 7665, но их тексты в настоящее время на сайте парламента отсутствуют.



Вместе с тем член фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что Рада собирается рассмотреть эти документы в ближайшие дни, а сроки продления и военного положения, и всеобщей мобилизации могут составить 90 дней.