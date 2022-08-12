Зеленський пропонує Раді продовжити військовий стан та мобілізацію

12 серпня 2022, 17:28

Зеленський пропонує Раді продовжити військовий стан та мобілізацію

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроекти щодо затвердження указів «Про продовження терміну дії військового стану в Україні» та «Про продовження терміну проведення загальної мобілізації».

Відповідні проекти законів зареєстровані під номерами 7664 та 7665, але їх тексти зараз на сайті парламенту відсутні.

Водночас член фракції «Голос» Ярослав Желєзняк повідомив , що Рада збирається розглянути ці документи найближчими днями, а терміни продовження та військового стану та загальної мобілізації можуть становити 90 днів.

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