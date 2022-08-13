«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов погибли три человека

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли три человека. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Сообщается, что мирные жители погибли в Кировском районе Донецка и Горловке.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей в Калининском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, Александровке, Владимировке.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли пять человек, еще 35 ранены.



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