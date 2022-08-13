«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули троє людей

13 серпня 2022, 09:06

«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули троє людей

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло троє людей. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».

Повідомляється, що мирні жителі загинули у Кіровському районі Донецька та Горлівці.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 11 мирних жителів у Калінінському, Кіровському, Петрівському, Куйбишевському районах Донецька, Гірницькому районі Макіївки, Микитівському районі Горлівки, Олександрівці, Володимирівці.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу загинуло п'ятеро людей, ще 35 поранено.

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