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ВСУ отбили штурм российских войск в направлении Бахмута и Авдеевки — Генштаб

13 августа 2022, 10:22

ВСУ отбили штурм российских войск в направлении Бахмута и Авдеевки — Генштаб

ВСУ продолжают отбивать атаки и штурмы российской армии в Донецкой области. Идут бои на нескольких направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что на Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Авиация противника снова действовала у Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

«Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка. На направлении Спорное — Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются», — отметили в Генштабе.

Кроме того, на Бахмутском направлении артиллерия и танки оккупантов били по районам Часов Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздоловки, Яковлевки, Вершины и Зайцево. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцево, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское — Бахмут, Возрождение — Вершина, Углегорская ТЭС — Зайцево. Успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка и Спартак — Авдеевка. Успеха не имели, отброшены назад. На направлениях Донецк — Пески и Новоселовка — Александрополь боевые действия продолжаются.

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