ЗСУ відбили штурм російських військ у напрямку Бахмута та Авдіївки — Генштаб

13 серпня 2022, 10:22

ЗСУ відбили штурм російських військ у напрямку Бахмута та Авдіївки — Генштаб

ЗСУ продовжують відбивати атаки та штурми російської армії на Донеччині. Точаться бої на кількох напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що на Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дубровного, Мазанівки та Богородичного. Авіація супротивника знову діяла біля Залимана.

На Краматорському напрямку противник обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам'янського та Григорівки.

«Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися у напрямках Лисичанський НПЗ — Івано-Дар'ївка та Миколаївка — Виїмка. На напрямі Спорне — Івано-Дар'ївка бойові дії продовжуються», — зазначили у Генштабі.

Крім того, на Бахмутському напрямку артилерія та танки окупантів били по районах Часов Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцева. Авіаудари фіксувалися недалеко від Яковлівки, Веселої Долини, Зайцева, Бахмута та Соледара. Противник вів штурмові дії у напрямках Покровське — Бахмут, Відродження — Вершина, Вуглегірська ТЕС — Зайцеве. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Красногорівка та Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар'їнки.

Загарбники вели наступальні бої у напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка та Спартак — Авдіївка. Успіху не мали, відкинуті назад. На напрямках Донецьк — Піски та Новоселівка — Олександропіль бойові дії продовжуються.

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