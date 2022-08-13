Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Донецкой области, среди раненых — дети

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

За прошедшие сутки российские войска обстрелами разрушили и повредили 101 объект — 94 жилых дома, детский сад, школу в Серебряном, два завода и др. Есть погибшие и раненые гражданские. Среди травмированных — трое детей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



«Удары наносились по домам и производственным мощностям в 11 населенных пунктах. Российская армия накрыла огнем Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Марьинку, Пивничное, Карловку, Яковлевку, Галицыновку, Первомайское, Серебряное», — отметили в полиции.



Там уточнили, что оккупанты ударили по мирному населению авиацией, ракетами «Искандер-9М723», реактивными системами «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерией.



Полицейские задокументировали военные преступления России. Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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