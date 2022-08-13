Російська армія обстріляла 11 населених пунктів на Донеччині, серед поранених — діти

13 серпня 2022, 11:18

Російська армія обстріляла 11 населених пунктів на Донеччині, серед поранених — діти

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: поліції Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: поліції

Минулої доби російські війська обстрілами зруйнували та пошкодили 101 об'єкт — 94 житлові будинки, дитячий садок, школу в Срібному, два заводи тощо. Є загиблі та поранені цивільні. Серед травмованих — троє дітей. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

«Удари завдавалися по будинках та виробничих потужностях в 11 населених пунктах. Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар'їнку, Північне, Карлівку, Яківну, Галицинівку, Першотравневе, Срібне», — зазначили в поліції.

Там уточнили, що окупанти вдарили по мирному населенню авіацією, ракетами «Іскандер-9М723», реактивними системами «Град», «Ураган», «Смерч», артилерією.

Поліцейські задокументували воєнні злочини Росії. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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