«ЛНР» заявила об аварии на шахте, известно о погибшем и пострадавшем

В оккупированной Голубовке (до декоммунизации — Кировск) произошла авария на шахте. Об этом сообщает так называемый «МЧС ЛНР».



«12 августа в 22:57 в пгт Червоногвардейское (Криничанское, относится к Голубовке — ред.) на шахте "Криничанская" в результате обрушения породы при добыче угля погиб горнорабочий 1989 года рождения, пострадал горнорабочий 1972 года рождения», — утверждают в группировке «ЛНР».



Также отмечается, что сотрудники шахты сами извлекли травмированного рабочего и тело погибшего на поверхность.



«Пострадавший с диагнозом "политравма, пневмоторакс, перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника" в тяжелом состоянии госпитализирован», — уверяют в «ЛНР».