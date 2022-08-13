«ЛНР» заявила про аварію на шахті, відомо про загиблого та потерпілого

В окупованій Голубівці (до декомунізації — Кіровськ) сталася аварія на шахті. Про це повідомляє так званий «МНС ЛНР».



«12 серпня о 22:57 у смт Червоногвардійське (Криничанське, належить до Голубівки — ред.) на шахті "Криничанська" внаслідок обвалення породи при видобутку вугілля загинув гірник 1989 року народження, постраждав гірник 1972 року народження», — стверджують в угрупуванні «ЛНР».



Також наголошується, що співробітники шахти самі витягли травмованого робітника та тіло загиблого на поверхню.



«Постраждалий з діагнозом "політравма, пневмоторакс, перелом попереково-крижового відділу хребта" у важкому стані госпіталізований», — запевняють у «ЛНР».