16 раненых привезли спасатели в больницы Бахмута и Краматорска

Донецкая область. Фото: ГСЧС

Спасатели доставляют раненых в результате обстрелов со стороны российских сил жителей Донецкой области в медучреждения. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Донецкой области.



«За прошедшие сутки личным составом Главного управления на автомобилях скорой медицинской помощи доставлены в лечебные учреждения Бахмута и Краматорска 16 раненых лиц (семь мужчин и девять женщин), которые в результате обстрелов в Бахмуте, Торецке и Краматорске получили ранения и нуждались в неотложной медицинской помощи», — рассказали в спасательном ведомстве.



Там уточнили, что от Главного управления для оказания помощи привлекалось 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли пять человек, еще 35 ранены.