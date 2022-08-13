16 поранених привезли рятувальники до лікарень Бахмута та Краматорська

Донецька область. Фото: ДСНС

Рятувальники доставляють поранених внаслідок обстрілів з боку російських сил мешканців Донецької області до медзакладів. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних подій у Донецькій області.



«За минулу добу особовим складом Головного управління на автомобілях швидкої медичної допомоги доставлено до лікувальних закладів Бахмута та Краматорська 16 поранених осіб (сім чоловіків та дев'ять жінок), які внаслідок обстрілів у Бахмуті, Торецьку та Краматорську отримали поранення та потребували невідкладної медичної допомоги», — розповіли у рятувальному відомстві.



Там уточнили, що від Головного управління для надання допомоги залучалося 20 осіб особового складу та шість одиниць техніки.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу загинули п'ятеро людей, ще 35 поранено.