Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Краматорск снова под обстрелом. В этот раз есть погибшие и раненые.

Донецкую область обстреливают с захваченных территорий Луганской. Россияне не могут захватить всю Луганщину и пытаются продвинуться на Бахмут.

На захваченной части Луганщины новые методы принудительной мобилизации — обещают пенсионерам еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

В Счастье обманутые российские коммунальщики записали видеообращение Путину — обещанных денег за «восстановление «ЛНР» никто не платит.

Минообороны РФ заявило о захвате поселка Пески. По данным Генштаба, бои продолжаются.

В «ДНР» отменили оплату за воду до 31 декабря. Вода в кранах появляется по часам и то в лучшем случае.

В Донецке и Горловке продолжаются обстрелы. В оккупированном Кировске авария на шахте, есть погибший.