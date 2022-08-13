Обстріл Краматорська. У Щасті комунальники із РФ звернулися до Путіна. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Краматорськ знову під обстрілом. На цей раз є загиблі та поранені.

Донецьку область обстрілюють із захоплених територій Луганської. Росіяни не можуть захопити всю Луганщину та намагаються просунутися на Бахмут.

На захопленій частині Луганщини нові методи примусової мобілізації обіцяють пенсіонерам їжу в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.

У Щасті обдурені російські комунальники записали відеозвернення Путіну — обіцяних грошей за відновлення «ЛНР» ніхто не платить.

Мінооборони РФ заявило про захоплення селища Піски. За даними Генштабу, бої продовжуються.

У «ДНР» скасували оплату за воду до 31 грудня. Вода в кранах з'являється по годинам і то в кращому випадку.

У Донецьку та Горлівці тривають обстріли. В окупованому Кіровську аварія на шахті, є загиблий.