Обстріл Краматорська. У Щасті комунальники із РФ звернулися до Путіна. Головне за день ►

13 серпня 2022, 23:42

Обстріл Краматорська. У Щасті комунальники із РФ звернулися до Путіна. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Краматорськ знову під обстрілом. На цей раз є загиблі та поранені.
  • Донецьку область обстрілюють із захоплених територій Луганської. Росіяни не можуть захопити всю Луганщину та намагаються просунутися на Бахмут.
  • На захопленій частині Луганщини нові методи примусової мобілізації обіцяють пенсіонерам їжу в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.
  • У Щасті обдурені російські комунальники записали відеозвернення Путіну — обіцяних грошей за відновлення «ЛНР» ніхто не платить.
  • Мінооборони РФ заявило про захоплення селища Піски. За даними Генштабу, бої продовжуються.
  • У «ДНР» скасували оплату за воду до 31 грудня. Вода в кранах з'являється по годинам і то в кращому випадку.
  • У Донецьку та Горлівці тривають обстріли. В окупованому Кіровську аварія на шахті, є загиблий.

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