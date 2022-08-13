Обстріл Краматорська. У Щасті комунальники із РФ звернулися до Путіна. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Краматорськ знову під обстрілом. На цей раз є загиблі та поранені.
- Донецьку область обстрілюють із захоплених територій Луганської. Росіяни не можуть захопити всю Луганщину та намагаються просунутися на Бахмут.
- На захопленій частині Луганщини нові методи примусової мобілізації обіцяють пенсіонерам їжу в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.
- У Щасті обдурені російські комунальники записали відеозвернення Путіну — обіцяних грошей за відновлення «ЛНР» ніхто не платить.
- Мінооборони РФ заявило про захоплення селища Піски. За даними Генштабу, бої продовжуються.
- У «ДНР» скасували оплату за воду до 31 грудня. Вода в кранах з'являється по годинам і то в кращому випадку.
- У Донецьку та Горлівці тривають обстріли. В окупованому Кіровську аварія на шахті, є загиблий.