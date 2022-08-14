ВСУ ликвидировали 150 оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 150 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Отмечается, что оккупанты понесли наибольшие потери на Донецком направлении.
Россия потеряла 43 550 военных с начала полномасштабного вторжения.
Другие боевые потери российских войск на 14 августа ориентировочно составили:
- танков — 1864 (+8);
- боевых бронированных машин — 4126 (+11);
- артиллерийских систем — 980 (+2);
- РСЗО — 261 (+0);
- средств ПВО — 136 (+0);
- самолетов — 233 (+0);
- вертолетов — 194 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 784 (+5);
- крылатых ракет — 187 (+0);
- кораблей / катеров — 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 3039 (+3);
- специальной техники — 91 (+0).