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ВСУ ликвидировали 150 оккупантов за сутки

14 августа 2022, 10:56

ВСУ ликвидировали 150 оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 150 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что оккупанты понесли наибольшие потери на Донецком направлении.

Россия потеряла 43 550 военных с начала полномасштабного вторжения.

Другие боевые потери российских войск на 14 августа ориентировочно составили:

  • танков 1864 (+8);
  • боевых бронированных машин 4126 (+11);
  • артиллерийских систем 980 (+2);
  • РСЗО 261 (+0);
  • средств ПВО 136 (+0);
  • самолетов 233 (+0);
  • вертолетов 194 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня 784 (+5);
  • крылатых ракет 187 (+0);
  • кораблей / катеров 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн 3039 (+3);
  • специальной техники 91 (+0).

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