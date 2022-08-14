ВСУ ликвидировали 150 оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 150 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.



Отмечается, что оккупанты понесли наибольшие потери на Донецком направлении.

Россия потеряла 43 550 военных с начала полномасштабного вторжения.



Другие боевые потери российских войск на 14 августа ориентировочно составили: