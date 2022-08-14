ЗСУ ліквідували 150 окупантів за добу

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 150 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Зазначається, що окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.

Росія втратила 43550 військових з початку повномасштабного вторгнення.



Інші бойові втрати російських військ на 14 серпня орієнтовно склали: