ЗСУ ліквідували 150 окупантів за добу

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 150 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що окупанти зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.
Росія втратила 43550 військових з початку повномасштабного вторгнення.
Інші бойові втрати російських військ на 14 серпня орієнтовно склали:
- танків — 1864 (+8);
- бойових броньованих машин — 4126 (+11);
- артилерійських систем — 980 (+2);
- РСЗВ — 261 (+0);
- засобів ППО — 136 (+0);
- літаків — 233 (+0);
- вертольотів — 194 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 784 (+5);
- крилатих ракет — 187 ( +0);
- кораблів / катерів — 15 (+0) ;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3039 (+3);
- спеціальної техніки — 91 (+0).