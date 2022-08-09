В ОП рассказали о ежедневных потерях в рядах ВСУ

В день на фронте гибнет от 30 до 50 украинских военнослужащих, в начале лета ежедневные потери в рядах ВСУ составляли до 200 человек. Об этом в интервью BBC сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что говорить об этом некорректно до обнародования конкретных цифр Генштабом ВСУ.

Он заявил, что сегодня количество потерь в рядах армии Украины уменьшается потому, что по логистическим центрам российской армии эффективно работают РСЗО, а во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. Третья причина, по словам Подоляка, в том, что украинские военные уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне пытаются перевести войну в максимально затяжной формат, чтобы «поиграть в истощение», потому как не имели реальных представлений об оборонных и мобилизационных возможностях Украины.