В Донецкой области во время ликвидации пожара оккупанты ранили двух спасателей

Во время ликвидации пожара в городе Белицкое, в результате повторного обстрела российской армией, были ранены два спасателя. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

«14 августа в 18:06, во время тушения пожара кровли складского здания, возникшего в результате обстрела г. Белицкое, произошел повторный обстрел, в результате чего получили ранения пожарные-спасатели 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрий Фесун 1981 г.р. и Юрий Минаков 1996 г.р.» - написали в ГСЧС.

Отмечается, что ночью младший сержант службы гражданской защиты Юрий Минаков на реанимобиле был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И.Мечникова и находится в реанимации, состояние тяжелое. А Юрий Фесун находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения Доброполья. Состояние удовлетворительное.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия обстреляла 18 населенных пунктов региона за сутки.