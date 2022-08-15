На Донеччині під час ліквідації пожежі окупанти поранили двох рятувальників

Під час ліквідації пожежі в місті Білицьке, внаслідок повторного обстрілу російською армією, було поранено двох рятувальників. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення пожежні-рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрій Фесун 1981 р.н. та Юрій Мінаков 1996 р.н.» - написали в ДСНС.

Зазначається, що вночі молодшого сержанта служби цивільного захисту Юрія Мінака на реанімобілі було доставлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова, він перебуває в реанімації, стан тяжкий. А Юрій Фесун перебуває у травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування Добропілля. Стан задовільний.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російська армія обстріляла 18 населених пунктів регіону за добу.