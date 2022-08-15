Российские военные вывозят семьи из оккупированного Мелитополя — мэрия

После подрыва мостов в Херсонской области местное «руководство» оккупантов передислоцируется в Мелитополь, в то же время, российские военные вывозят свои семьи из оккупированного города. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Также он сообщил, что оккупанты проверяют каждый дом в Мелитополе и ищут там диверсантов, в городе также размещаются все возможные российские спецслужбы.



По словам Федорова, в очереди на выезд с временно оккупированных территорий сейчас 6 тысяч человек.

К тому же мэр Мелитополя рассказал о планах оккупантов начать учебный год в местных школах. Федоров говорит, что оккупанты хотят сделать из детей «живой щит», заставляют родителей писать заявления, что коллектив учебных заведений не несет ответственности за жизнь детей. По его данным, во время сдачи тестов оккупантов в одной из школ Мелитополя в здание вошли российские военные – искали взрывчатку.

Федоров сообщил, что мелитопольские школы будут работать онлайн, напомнил, что разработана онлайн-платформа, которая дает возможность учиться дистанционно.

14 августа, напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что участники украинского сопротивления оккупации взорвали железнодорожный мост под Мелитополем Запорожской области.