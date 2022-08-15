Російські військові вивозять сім'ї з окупованого Мелітополя – мерія

15 серпня 2022, 13:48

Російські військові вивозять сім'ї з окупованого Мелітополя – мерія

Після підриву мостів у Херсонській області місцеве «керівництво» окупантів передислокується до Мелітополя, водночас російські військові вивозять свої сім'ї з окупованого міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Також він повідомив, що окупанти перевіряють кожен будинок у Мелітополі та шукають там диверсантів, у місті також розміщуються всі можливі російські спецслужби.

За словами Федорова, у черзі на виїзд із тимчасово окупованих територій зараз 6 тисяч осіб.

До того ж, мер Мелітополя розповів про плани окупантів розпочати навчальний рік у місцевих школах. Федоров каже, що окупанти хочуть зробити з дітей живий щит, змушують батьків писати заяви, що колектив навчальних закладів не несе відповідальності за життя дітей. За його даними, під час складання тестів окупантів до однієї зі шкіл Мелітополя увійшли російські військові – шукали вибухівку.

Федоров повідомив, що мелітопольські школи працюватимуть онлайн, нагадав, що розроблено онлайн-платформу, яка дає можливість навчатися дистанційно.

14 серпня, нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що учасники українського опору окупації підірвали залізничний міст під Мелітополем Запорізької області.

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