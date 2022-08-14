Россияне в бешенстве: Партизаны взорвали мост под Мелитополем

Участники украинского сопротивления оккупации взорвали железнодорожный мост под Мелитополем Запорожской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook.



По его словам, подрыв моста произошел в субботу, 13 августа.



«Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично. Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел», — написал Арестович.



«Пока сложно сказать, когда точно россиянам удастся восстановить мост и движение по нему, но они в бешенстве», — добавил советник главы Офиса президента.