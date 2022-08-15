Вооруженные силы Украины, вероятно, уничтожили более 100 бойцов российской ЧВК «Вагнер» из руководящего состава, нанеся точечный ударом по их базе в Попасной.



Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Пока что детали не будем озвучивать. Но если в конце концов окажется, что более 100 "вагнеровцев" из руководящего состава погибли, то для нас это уже не будет новостью», — сказал он.



Гайдай уточнил, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, скорее всего, не пострадал.

ЗСУ, ймовірно, знищили понад 100 «вагнерівців» з керівного складу точковим ударом по базі у Попасній



Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдайhttps://t.co/QRCo2cZVCa pic.twitter.com/EUdHwYINrc — Новости Донбасса (@novostidnua) August 15, 2022

14 августа ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по базе ЧВК «Вагнер» в захваченной попасной на Луганщине. Впоследствии появились фото и видео последствий удара.