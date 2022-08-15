Збройні сили України, ймовірно, знищили понад 100 бійців російської ПВК «Вагнер» з керівного складу, завдавши точкового удару по їхній базі у Попасній.



Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.



«Поки що деталі не озвучуватимемо. Але якщо в кінці кінців виявиться, що більше 100 "вагнерівців" з керівного складу загинули, то для нас це вже не буде новиною», — сказав він.



Гайдай уточнив, що власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, швидше за все, не постраждав.

ЗСУ, ймовірно, знищили понад 100 «вагнерівців» з керівного складу точковим ударом по базі у Попасній



Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдайhttps://t.co/QRCo2cZVCa pic.twitter.com/EUdHwYINrc — Новости Донбасса (@novostidnua) August 15, 2022

14 серпня ЗСУ завдали удару з РСЗВ HIMARS по базі ПВК «Вагнер» у захопленій попасній на Луганщині. Згодом з'явилися фото та відео наслідків удару.