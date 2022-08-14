Украинские военные ударили по штабу ЧВК «Вагнера» в Попасной

Последствия удара по штабу ЧВК «Вагнера» в Попасной. Фото из соцсетей

Сегодня украинская армия нанесла удар по штабу ЧВК «Вагнера» в оккупированной Попасной на Луганщине. Информация об этом появилась в СМИ и российских Тelegram-каналах.



Как отмечается, среди оккупантов есть пострадавшие.



В частности, в Тelegram-канале российского блогера, «военкора» Юрия Котенка подтверждается информация об ударе ВСУ, который был совершен, предположительно, из РСЗО HIMARS.



«Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, "Хаймарс". Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина (российский бизнесмен Евгений Пригожин — Ред.) — не подтверждаем», — пишет Котенок.

Российского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицает связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».