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Гуманитарка помогает выжить жителям Донбасса: Что говорят в Алексеево-Дружковке

16 августа 2022, 18:37

Гуманитарка помогает выжить жителям Донбасса: Что говорят в Алексеево-Дружковке

Алексеево-Дружковка. Скриншот Алексеево-Дружковка. Скриншот

Небольшой поселок Алексеево-Дружковка расположен между Дружковкой и Константиновкой в Донецкой области. Этот населенный пункт находится не так близко к линии фронта, как, например, Бахмут или Славянск, но жители Алексеево-Дружковки испытывают на себе влияние войны так же, как любой, кто живет на востоке страны. Об этом — материал «Новостей Донбасса».

Слышны взрывы и дрожат стекла

«У меня последняя улица, мне слышно взрывы, как Константиновку обстреливают. Стекла, конечно, дрожат», — рассказала жительница Алексеево-Дружковки Оксана.



По словам местного жителя Валерия, он видел, как низко летают самолеты.

«Прямо над крышей. У меня высокая елка — чуть ли елку не цепляют», — отметил он.

Жить стало тяжелее, и гуманитарка очень помогает

В поселке, как и в большинстве городов региона, нет централизованного водоснабжения, газа, периодически пропадает электричество. Из-за нарушенной инфраструктуры, потери рабочих мест из-за войны, людям приходится рассчитывать на помощь благотворительных организаций.

«Люди нуждаются в продуктах, нуждаются в гигиене, нуждаются в воде. У нас есть проекты по воде, мы помогаем. Это насосные станции — поддерживаем, поддерживаем генераторами», — рассказала «Новостям Донбасса» представитель благотворительной организации NEW WAY Мария Худенева.

В этот раз благотворительная организация NEW WAY привезла помощь, рассчитанную на тех, кто не может ходить. Это маломобильные и лежачие жители поселка. Всего 38 пакетов, куда входят набор памперсов, рассчитанный на три месяца, продукты и предметы гигиены. Люди говорят, что с началом полномасштабной войны жить стало намного тяжелее, и гуманитарка очень помогает.

Люди боятся уезжать «в никуда»

На вопрос, не хотят ли они эвакуироваться, отвечают скептически.

«Чтоб уехать — надо с чем-то ехать. Надо средства. Тем более, там сейчас все дорожает… Ну довезут до Покровска. Бесплатно. Ну пусть до Днепра. Три дня у волонтеров находиться. А потом ищи и убирайся. После трех дней», — делятся опасениями местные жительницы.

По поводу возможных обстрелов, а поселок не раз обстреливался российскими войсками, высказываются даже с некоторой долей безразличия.

«Что будет, то и будет», — говорит Оксана.

Что касается ближайшего будущего — холодов, отопительного сезона — то здесь жители Алексеево-Дружковки склонны рассчитывать на собственные силы. Большая часть застройки поселка — это частные дома с печным отоплением. Поэтому собираются топить дровами. Несмотря на то, что в области началась обязательная эвакуация, жители поселка не спешат уезжать из своих домов. Надеются выжить за счет своего хозяйства и помощи благотворительных организаций.

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