Гуманітарка допомагає вижити жителям Донбасу: Що кажуть в Олексієво-Дружківці

Олексієво-Дружківка. Скріншот

Невелике селище Олексієво-Дружківка розташоване між Дружківкою та Костянтинівкою в Донецькій області. Цей населений пункт знаходиться не так близько до лінії фронту, як, наприклад, Бахмут або Слов'янськ, але жителі Олексієво-Дружківки зазнають впливу війни так само як будь-хто, хто живе на сході країни. Про це — матеріал «Новин Донбасу».



Чути вибухи та тремтять шибки



«У мене остання вулиця, мені чути вибухи, як Костянтинівку обстрілюють. Скло, звичайно, тремтить», — розповіла мешканка Олексієво-Дружківки Оксана.







За словами місцевого жителя Валерія, він бачив, як літаки низько літають.



«Прямо над дахом. У мене висока ялинка — мало не чіпляють ялинку», — зазначив він.



Жити стало важче, та гуманітарка дуже допомагає



У селищі, як і більшості міст регіону, немає централізованого водопостачання, газу, періодично пропадає електрика. Через порушену інфраструктуру, втрати робочих місць через війну, людям доводиться розраховувати на допомогу благодійних організацій.



«Люди потребують продуктів, потребують гігієни, потребують води. У нас є проєкти з води, ми допомагаємо. Це насосні станції — підтримуємо, підтримуємо генераторами», — розповіла «Новинам Донбасу» представниця благодійної організації NEW WAY Марія Худенєва.



На цей раз благодійна організація NEW WAY привезла допомогу, розраховану на тих, хто не може ходити. Це маломобільні та лежачі мешканці селища. Усього 38 пакетів, куди входять набір памперсів, розрахований на три місяці, продукти та предмети гігієни. Люди кажуть, що з початком повномасштабної війни жити стало набагато важче, й гуманітарка дуже допомагає.



Люди бояться їхати «в нікуди»



На запитання, чи не хочуть жителі евакуюватись, відповіді скептичні.



«Щоб поїхати — треба з чимось їхати. Треба кошти. Тим паче там зараз усе дорожчає… Ну, довезуть до Покровська. Безплатно. Ну, хай до Дніпра. Три дні у волонтерів перебуватиме. А потім шукай та забирайся. Після трьох днів», — діляться побоюваннями місцеві мешканки.



Щодо можливих обстрілів, а селище не раз обстрілювалося російськими військами, висловлюються навіть із деякою часткою байдужості.



«Що буде, те й буде», — каже Оксана.



Щодо найближчого майбутнього — холодів, опалювального сезону — то тут жителі Олексієво-Дружківки схильні розраховувати на власні сили. Більшість забудови селища — це приватні будинки з пічним опаленням. Тому збираються топити дровами. Попри те, що в області почалася обов'язкова евакуація, мешканці селища не поспішають їхати зі своїх будинків. Сподіваються вижити завдяки свому господарству та допомозі благодійних організацій.