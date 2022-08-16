Какие международные организации выплачивают деньги переселенцам, сообщили в Минсоцполитики

Для внутренне перемещенных лиц ряд международных организаций выплачивают денежную помощь. Об этом сообщает Минсоцполитики.



В ведомстве перечислили такие организации:

Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ). Количество людей для выплат: на первом этапе 80 тысяч семей;

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Количество людей для выплат: 200 тысяч человек (с возможностью увеличения);

Всемирная продовольственная программа ООН. Количество людей для выплат: 500 тысяч человек;

Миссия Международного комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины. Количество людей для выплат: 960 тысяч человек;

Международная организация по миграции. Количество людей для выплат: 100 тысяч человек (с возможностью увеличения);

Red Rose Cds Limited. Количество людей для выплат: 40 тысяч семей.

Со всеми организациями заключены соответствующие меморандумы.



Как получить помощь, рассказали в Минреинтеграции.