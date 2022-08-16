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Какие международные организации выплачивают деньги переселенцам, сообщили в Минсоцполитики

16 августа 2022, 20:59

Какие международные организации выплачивают деньги переселенцам, сообщили в Минсоцполитики

Для внутренне перемещенных лиц ряд международных организаций выплачивают денежную помощь. Об этом сообщает Минсоцполитики.

В ведомстве перечислили такие организации:

  • Представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ). Количество людей для выплат: на первом этапе 80 тысяч семей;
  • Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Количество людей для выплат: 200 тысяч человек (с возможностью увеличения);
  • Всемирная продовольственная программа ООН. Количество людей для выплат: 500 тысяч человек;
  • Миссия Международного комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины. Количество людей для выплат: 960 тысяч человек;
  • Международная организация по миграции. Количество людей для выплат: 100 тысяч человек (с возможностью увеличения);
  • Red Rose Cds Limited. Количество людей для выплат: 40 тысяч семей.

Со всеми организациями заключены соответствующие меморандумы.

Как получить помощь, рассказали в Минреинтеграции.

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