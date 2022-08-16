Які міжнародні організації виплачують гроші переселенцям, повідомили у Мінсоцполітики

Для внутрішньо переміщених осіб низку міжнародних організацій виплачують грошову допомогу. Про це повідомляє Мінсоцполітики.



У відомстві перелічили такі організації:

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) Кількість людей на виплати: на першому етапі 80 тисяч сімей;

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Кількість людей на виплати: 200 000 осіб (з можливістю збільшення);

Всесвітня продовольча програма ООН. Кількість людей на виплати: 500 тисяч осіб;

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України. Кількість людей на виплати: 960 тисяч;

Міжнародна організація з міграції. Кількість людей на виплати: 100 000 осіб (з можливістю збільшення);

Red Rose Cds Limited. Кількість людей на виплати: 40 тисяч сімей.

З усіма організаціями укладено відповідні меморандуми.



Як отримати допомогу, розповіли у Мінреінтеграції.