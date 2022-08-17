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Генштаб сообщил о боях у Соледара и Бахмутского

17 августа 2022, 11:23

Генштаб сообщил о боях у Соледара и Бахмутского

Вооруженные силы Украины на Донбассе продолжают давать отпор российским войскам. Оккупанты атакуют на ряде направлений, идут бои. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что на Славянском направлении противник вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Великая Камышеваха, Дибровное, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой — успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Противник вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты пошли в наступление — понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Зализного, Шумов и Зайцево — успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песок, Водяного, Опытного и Невельского.

Оккупанты наносили авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вели воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытаются вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

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