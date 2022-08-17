Генштаб повідомив про бої у Соледара та Бахмутського

17 серпня 2022, 11:23

Генштаб повідомив про бої у Соледара та Бахмутського

Збройні сили України на Донбасі продовжують давати відсіч російським військам. Окупанти атакують на низці напрямків, точаться бої. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що на Слов'янському напрямку противник вів вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування території поблизу Довгенького. У районі Богородичного намагався вести наступальний бій — успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої продовжуються.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне становище військ.

Зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Григорівки та Званівки. Противник вів повітряну розвідку у Краматорському районі. Біля Спірного окупанти пішли в наступ — зазнали втрат і відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцева, Білогорівки та Майорська. Наніс авіаудари по цивільній інфраструктурі біля Соледару. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів і Зайцева — успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії продовжуються.

На Авдіївському напрямку з танків та артилерії різних типів обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісок, Водяного, Опитного та Невельського.

Окупанти завдавали авіаудари в районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вели повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагаються вести штурмові дії в районі Опитного, бої продовжуються.

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