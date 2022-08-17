Последствия обстрела Первомайска. Фото: «ЛИЦ»

Подконтрольный группировке «ЛНР» Первомайск был обстрелян поздним вечером 16 августа.



Как сообщает «генпрокуратура ЛНР», в результате удара погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения.



Кроме этого, в результате попадания произошло обрушение 7-го, 8-го, 9-го этажей жилого дома.



«ЛНР» утверждает, что удар был нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS.



При этом на опубликованных фото среди обломков возле многоэтажки можно заметить ящики от боеприпасов. Из этого следует, что российские силы могли вести огонь из жилого квартала и получили удар в ответ.