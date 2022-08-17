Обстріл Первомайська: Є жертви, на місці руйнувань — ящики з-під боєприпасів

Наслідки обстрілу Первомайську. Фото: «ЛІЦ»

Підконтрольний угрупованню «ЛНР» Первомайськ обстріляли пізно ввечері 16 серпня.



Як повідомляє «генпрокуратура ЛНР», внаслідок удару загинув чоловік 1961 року народження, поранення отримали троє мирних жителів, зокрема дитина 2018 року народження.



Крім цього, внаслідок влучення сталося обвалення 7-го, 8-го, 9-го поверхів житлового будинку.



«ЛНР» стверджує, що удару було завдано ЗСУ з РСЗВ HIMARS.



При цьому на опублікованих фото серед уламків біля багатоповерхівки можна побачити ящики боєприпасів. З цього випливає, що російські сили могли вести вогонь із житлового кварталу та отримали удар у відповідь.