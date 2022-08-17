В Луганске показали, как проходит принудительная мобилизация

На оккупированной войсками РФ территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация граждан на войну против Украины. Об этом сообщили в СтратКом ВСУ и опубликовали видео того, как в Луганске оккупанты поймали мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада.



Российские оккупанты применили к мужчине силу. Он возражал и требовал отпустить его домой.



Один из оккупантов увидел, что женщина снимает инцидент на видео и потребовал выключить камеру.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощном взрыве в центре оккупированного российскими войсками города.