У Луганську показали, як відбувається примусова мобілізація

На окупованій військами РФ території Луганської області продовжується примусова мобілізація громадян на війну проти України. Про це повідомили у Страткомі ЗСУ та опублікували відео того, як у Луганську окупанти спіймали чоловіка, коли він прийшов забирати свою дитину з дитячого садка.



Російські окупанти застосували до чоловика силу. Він вимагав відпустити його додому.



Один із окупантів побачив, що жінка знімає інцидент на відео та зажадав вимкнути камеру.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про потужний вибух у центрі окупованого російськими військами міста.