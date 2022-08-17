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Аграрии Донетчины вынуждены продавать тонну зерна на тысячу дешевле, чем на Днепропетровщине

17 августа 2022, 15:55

Аграрии Донетчины вынуждены продавать тонну зерна на тысячу дешевле, чем на Днепропетровщине

В Донецкой области работают только шесть элеваторов. Для хранения урожая их должно хватить. При этом многие аграрии вынуждены дешево продавать зерно. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

Как рассказали в ОВА, до этой зимы в области было 37 действующих элеваторов, в том числе три государственных и 34 частных. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на временно оккупированной территории оказались 12.

Из тех предприятий, которые были на неоккупированной территории, работают только шесть, в том числе два государственных элеватора. Складские мощности этих объектов позволяют обеспечить сохранность более одного миллиона тонн урожая зерна.

«Учитывая, что в этом году на неоккупированной территории ожидается урожай около одного миллиона 100 тысяч тонн, а остатки прошлогоднего составляют около 40 тысяч тонн, существующих складских мощностей должно хватить на хранение урожая, но все будет зависеть от ситуации», — отметили в Донецкой ОВА.

Власти взаимодействуют с элеваторами в соседних областях по хранению урожая аграриев Донетчины. Также есть договоренности по хранению на государственных элеваторах области.

«Аграрии области вынуждены нести дополнительные расходы по транспортировке в соседние регионы. Частные элеваторы сейчас либо не производят закупку зерна, либо закупают его по низкой цене. И стоимость хранения там достаточно высока», — отметили в администрации.

Там добавили, что, соответственно, аграрии области, у которых нет собственных мощностей для хранения урожая, а также те, кто находится на очень опасных территориях, вынуждены дешево реализовывать свою продукцию. Сейчас пшеницу третьего класса на территории Донецкой области продают за 2500-2700 гривен за тонну, в то время как на территории Днепропетровской области — 3700-3750 гривен за тонну. Непродовольственная пшеница на территории Донецкой области скупается за 1900-2000 гривен за тонну.

В то же время, подавляющее большинство сельхозпредприятий из-за неприемлемого уровня закупочных цен и высоких тарифов на перевозку грузов, пока не осуществляют продажу зерна и ждут благоприятных условий.

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