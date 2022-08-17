Аграрії Донеччини змушені продавати тонну зерна на тисячу дешевше, ніж на Дніпропетровщині

17 серпня 2022, 15:55

Аграрії Донеччини змушені продавати тонну зерна на тисячу дешевше, ніж на Дніпропетровщині

На Донеччині працюють лише шість елеваторів. Для зберігання врожаю їх має вистачити. При цьому багато аграріїв змушені дешево продавати зерно. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Як розповіли в ОВА, до цієї зими в області було 37 елеваторів, що діяли, зокрема три державні та 34 приватні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на тимчасово окупованій території опинилося 12.

З тих підприємств, які були на неокупованій території, працюють лише шість, зокрема два державні елеватори. Складські потужності цих об'єктів дозволяють забезпечити збереження понад мільйона тонн врожаю зерна.

«З огляду на те, що цього року на неокупованій території очікується врожай близько одного мільйона 100 тисяч тонн, а залишки торішнього становлять близько 40 тисяч тонн, складських потужностей, що існують, має вистачити на зберігання врожаю, але все залежатиме від ситуації», — зазначили у Донецькій ОВА.

Влада взаємодіє з елеваторами у сусідніх областях з приводу зберігання врожаю аграріїв Донеччини. Також є домовленості щодо зберігання на державних елеваторах області.

«Аграрії області змушені нести додаткові витрати на транспортування до сусідніх регіонів. Приватні елеватори зараз або не купують зерна, або закуповують його за низькою ціною. І вартість зберігання там досить висока», — зазначили в адміністрації.

Там додали, що, відповідно, аграрії області, які не мають власних потужностей для зберігання врожаю, а також ті, хто знаходиться на дуже небезпечних територіях, змушені дешево реалізовувати свою продукцію. Наразі пшеницю третього класу на території Донецької області продають за 2500-2700 гривень за тонну, тоді як на території Дніпропетровської області — 3700-3750 гривень за тонну. Непродовольча пшениця на території Донецької області скуповується за 1900–2000 гривень за тонну.

Водночас переважна більшість сільгосппідприємств через неприйнятний рівень закупівельних цін і високі тарифи на перевезення вантажів поки не здійснюють продаж зерна та чекають на сприятливі умови.

Ще за темою

Інше
Війна Зерно врожай
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:18
В окупованому військами РФ Лисичанську знищено близько сотні окупантів - Гайдай
15:21
У МКЧХ пояснили, чому не повідомляли про порушення в Оленівці
15:05
У Маріуполі відкрито другий пункт фільтрації: У черзі понад 1300 осіб
14:10
У Луганську показали, як відбувається примусова мобілізація
12:35
У Мелітополі стався вибух у районі комендатури російських окупантів
12:35
Обстріл Первомайська: Є жертви, на місці руйнувань — ящики з-під боєприпасів
12:10
Окупанти «легалізують» украдені у маріупольців автомобілі — міськрада
09:33
Кримський міст має бути знищено — Офіс президента України
09:03
«ЛНР» заявила про п'ятьох загиблих у Лисичанську, ще чотирьох шукають під завалами
09:01
Атаки російських військ на Луганщині відбито ЗСУ на семи напрямках — Гайдай
00:18
На Луганщині палають російські склади. У Маріуполі зноситимуть будинки. Головне за день ►
21:59
У Мінреінтеграції назвали причини, щоби не отримувати паспорт РФ в окупації
19:56
У «ДНР» повідомили про обстріл: Загинула одна людина, ще 11 — поранені
19:17
В окупованому Лисичанську підірвана будівля з російськими військовими
18:03
«ДНР» повідомила, як працюватимуть школи
Всі новини
16:27
В армію шукають конкретних фахівців: Хто підлягає мобілізації насамперед
16:18
В окупованому військами РФ Лисичанську знищено близько сотні окупантів - Гайдай
15:55
Аграрії Донеччини змушені продавати тонну зерна на тисячу дешевше, ніж на Дніпропетровщині
15:28
Російська армія вдарила зі ствольної артилерії по селу на Сумщині
15:21
У МКЧХ пояснили, чому не повідомляли про порушення в Оленівці
15:13
У Донецькій ОВА показали наслідки російського удару по Дружківці ►
15:05
У Маріуполі відкрито другий пункт фільтрації: У черзі понад 1300 осіб
14:50
Ще чотири судна із продовольством залишили порти Одеси та Чорноморська – ЗМІ
14:44
Аварійні бригади повернули світло у 12 населених пунктів Донеччини
14:10
У Луганську показали, як відбувається примусова мобілізація
14:05
Евакуація під обстрілами: На залізничний вокзал у Покровську людей привозить поліція
13:56
Укриттями забезпечено 41% українських шкіл — МВС
13:40
У ГУР прогнозують гострі події на всьому фронті
13:00
Повітряні сили ЗСУ завдали удару по окупантам на Донецькому напрямку
12:48
Одещину атакували з літаків: Кількість постраждалих зросла
Всі новини
ВІДЕО
У Донецькій ОВА показали наслідки російського удару по Дружківці ►
17 серпня, 15:13
Евакуація під обстрілами: На залізничний вокзал у Покровську людей привозить поліція
17 серпня, 14:05
На Луганщині палають російські склади. У Маріуполі зноситимуть будинки. Головне за день ►
17 серпня, 00:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти