Аграрії Донеччини змушені продавати тонну зерна на тисячу дешевше, ніж на Дніпропетровщині

На Донеччині працюють лише шість елеваторів. Для зберігання врожаю їх має вистачити. При цьому багато аграріїв змушені дешево продавати зерно. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Як розповіли в ОВА, до цієї зими в області було 37 елеваторів, що діяли, зокрема три державні та 34 приватні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на тимчасово окупованій території опинилося 12.



З тих підприємств, які були на неокупованій території, працюють лише шість, зокрема два державні елеватори. Складські потужності цих об'єктів дозволяють забезпечити збереження понад мільйона тонн врожаю зерна.



«З огляду на те, що цього року на неокупованій території очікується врожай близько одного мільйона 100 тисяч тонн, а залишки торішнього становлять близько 40 тисяч тонн, складських потужностей, що існують, має вистачити на зберігання врожаю, але все залежатиме від ситуації», — зазначили у Донецькій ОВА.



Влада взаємодіє з елеваторами у сусідніх областях з приводу зберігання врожаю аграріїв Донеччини. Також є домовленості щодо зберігання на державних елеваторах області.



«Аграрії області змушені нести додаткові витрати на транспортування до сусідніх регіонів. Приватні елеватори зараз або не купують зерна, або закуповують його за низькою ціною. І вартість зберігання там досить висока», — зазначили в адміністрації.



Там додали, що, відповідно, аграрії області, які не мають власних потужностей для зберігання врожаю, а також ті, хто знаходиться на дуже небезпечних територіях, змушені дешево реалізовувати свою продукцію. Наразі пшеницю третього класу на території Донецької області продають за 2500-2700 гривень за тонну, тоді як на території Дніпропетровської області — 3700-3750 гривень за тонну. Непродовольча пшениця на території Донецької області скуповується за 1900–2000 гривень за тонну.



Водночас переважна більшість сільгосппідприємств через неприйнятний рівень закупівельних цін і високі тарифи на перевезення вантажів поки не здійснюють продаж зерна та чекають на сприятливі умови.